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НОВОСТИ

Путин одобрил подписание с Алжиром конвенции о выдаче

15:12 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства РФ о подписании с Алжиром конвенции о выдаче. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минюсту РФ поручается по достижении договоренности с алжирской стороной подписать такую конвенцию.

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