Путин одобрил подписание с Алжиром конвенции о выдаче
15:12 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства РФ о подписании с Алжиром конвенции о выдаче. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Минюсту РФ поручается по достижении договоренности с алжирской стороной подписать такую конвенцию.
НОВОСТИ
- 16:32 21.06.2023
- Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан — Путин
- 16:12 21.06.2023
- Идея Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро вызывает у Венгрии вопросы — Сийярто
- 16:00 21.06.2023
- Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы
- 15:32 21.06.2023
- Как минимум пять судов участвуют в поиске батискафа «Титан» — ТВ
- 15:00 21.06.2023
- Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»
- 14:32 21.06.2023
- Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией — Кисида
- 14:12 21.06.2023
- В России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам
- 14:00 21.06.2023
- Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
- 13:39 21.06.2023
- Мэр Собянин: Москва выполнит все социальные обязательства и планы развития
- 13:32 21.06.2023
- ЕС не может законно изъять все замороженные активы РФ — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать