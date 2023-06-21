Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами „Ярс“, проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью „Авангард“, — сообщил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.