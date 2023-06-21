Идея Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро вызывает у Венгрии вопросы — Сийярто

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительно 50 млрд евро вызывает у Венгрии серьезные вопросы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предусматривающую выделение Украине из фондов Евросоюза в ближайшие четыре года 50 млрд евро.

«В связи с этим есть по крайней мере две вещи, которые необходимо прояснить. Первый вопрос заключается в том, что Еврокомиссия просит еще 50 млрд евро для страны, которая не является членом ЕС, однако государству, являющемуся членом Евросоюза, не выплачены предназначенные ему средства», — сказал глава МИД Венгрии, выступая на пресс-конференции с тунисским коллегой Набилем Аммаром после заседания в Будапеште двусторонней комиссии по сотрудничеству. Пресс-конференция транслировалась на странице венгерского министра в соцсети.

Второй вопрос, по словам Сийярто, заключается в том, что у самого Евросоюза не хватает средств и это сказывается на его конкурентоспособности. Министр напомнил, что Европа уступила позицию второго по величине центра мировой экономики после США, пропустив вперед Китай и оказавшись по итогам прошлого года на третьем месте. Глава МИД дал понять, что от решения этих вопросов будет зависеть отношение венгерского правительства к инициативе Еврокомиссии. Венгрия до сих пор не получила из бюджета и фондов ЕС причитающиеся ей средства, которые Брюссель блокирует под разными предлогами.

Во вторник фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предлагает зарезервировать из фондов ЕС для Украины 50 млрд евро на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов.