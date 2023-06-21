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Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан — Путин

16:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предупредил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на потери личного состава и техники, пока не исчерпали все резервы.

«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить», — сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

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