ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные понимают, что у них нет шансов против мужественных и героических бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, убежден президент России Владимир Путин.

«Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», — сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.