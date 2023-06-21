ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ — Путин
17:00 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные понимают, что у них нет шансов против мужественных и героических бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ, убежден президент России Владимир Путин.
«Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», — сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
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