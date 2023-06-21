ЕС включил в 11-й пакет санкций 70 человек, 30 юрлиц, южную ветку «Дружбы» — посол Польши
17:12 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами. Об этом сообщил в среду журналистам посол Польши в ЕС Анджей Садось.
Как сказал дипломат, в новый санкционный список вошли 70 человек, по его утверждению, «ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей», а также «более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия».
«В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки „Дружбы“, а также запрет въезда для российских грузовых прицепов», — добавил он.
НОВОСТИ
- 17:40 21.06.2023
- Никакого сговора между РФ и Трампом не было — американский спецпрокурор Дарем
- 17:40 21.06.2023
- Мэр Собянин: На платформе Московского инновационного кластера уже более 140 000 пользователей
- 17:32 21.06.2023
- Депутат МГД Козлов: Регионы перенимают опыт работы столичного пункта отбора на службу по контракту
- 17:00 21.06.2023
- ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ — Путин
- 16:32 21.06.2023
- Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан — Путин
- 16:12 21.06.2023
- Идея Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро вызывает у Венгрии вопросы — Сийярто
- 16:00 21.06.2023
- Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы
- 15:32 21.06.2023
- Как минимум пять судов участвуют в поиске батискафа «Титан» — ТВ
- 15:12 21.06.2023
- Путин одобрил подписание с Алжиром конвенции о выдаче
- 15:00 21.06.2023
- Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать