ЕС включил в 11-й пакет санкций 70 человек, 30 юрлиц, южную ветку «Дружбы» — посол Польши

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами. Об этом сообщил в среду журналистам посол Польши в ЕС Анджей Садось.

Как сказал дипломат, в новый санкционный список вошли 70 человек, по его утверждению, «ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей», а также «более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия».

«В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки „Дружбы“, а также запрет въезда для российских грузовых прицепов», — добавил он.