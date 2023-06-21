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ЕС включил в 11-й пакет санкций 70 человек, 30 юрлиц, южную ветку «Дружбы» — посол Польши

17:12 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз включил в 11-й пакет санкций в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами. Об этом сообщил в среду журналистам посол Польши в ЕС Анджей Садось.

Как сказал дипломат, в новый санкционный список вошли 70 человек, по его утверждению, «ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей», а также «более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия».

«В списке есть и польские предложения, касающиеся полного охвата санкциями южной ветки „Дружбы“, а также запрет въезда для российских грузовых прицепов», — добавил он.

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