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В Париже взрывом, предположительно, газа разрушен целый дом

19:05 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание в пятом округе Парижа, где в среду, по предварительным данным, произошел взрыв газа, полностью обрушилось. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел около 16:55 (17:55 мск).

Информацию о взрыве подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района», — написал министр на своей странице в Twitter.

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