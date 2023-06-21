В Париже взрывом, предположительно, газа разрушен целый дом
19:05 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание в пятом округе Парижа, где в среду, по предварительным данным, произошел взрыв газа, полностью обрушилось. Об этом сообщил телеканал BFM.
По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел около 16:55 (17:55 мск).
Информацию о взрыве подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. «Париж, улица Сен-Жак в пятом округе Парижа. На место происшествия выехала пожарная бригада. Пожалуйста, не мешайте им работать и избегайте этого района», — написал министр на своей странице в Twitter.
НОВОСТИ
- 17:40 21.06.2023
- Никакого сговора между РФ и Трампом не было — американский спецпрокурор Дарем
- 17:40 21.06.2023
- Мэр Собянин: На платформе Московского инновационного кластера уже более 140 000 пользователей
- 17:32 21.06.2023
- Депутат МГД Козлов: Регионы перенимают опыт работы столичного пункта отбора на службу по контракту
- 17:12 21.06.2023
- ЕС включил в 11-й пакет санкций 70 человек, 30 юрлиц, южную ветку «Дружбы» — посол Польши
- 17:00 21.06.2023
- ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ — Путин
- 16:32 21.06.2023
- Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан — Путин
- 16:12 21.06.2023
- Идея Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро вызывает у Венгрии вопросы — Сийярто
- 16:00 21.06.2023
- Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы
- 15:32 21.06.2023
- Как минимум пять судов участвуют в поиске батискафа «Титан» — ТВ
- 15:12 21.06.2023
- Путин одобрил подписание с Алжиром конвенции о выдаче
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать