Сбер подвел итоги Всероссийских соревнований инкассаторов и сотрудников службы безопасности
19:36 21.06.2023
|Фото пресс-службы Сбера
«На этих ежегодных соревнованиях мы определяем сильнейших среди подразделений инкассации и безопасности. Каждый год соревнования разные, каждый год в них новые элементы, чтобы определить сильнейших. Здесь собрались наши лучшие сотрудники, мы создали для них все условия, чтобы они проявили свои лучшие профессиональные качества», – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В течение двух дней команды из разных регионов страны проходили испытания, которые позволяют определить уровень профессионализма и готовности действовать во время нештатных ситуаций, а также оценить знание сотрудниками нормативных документов. Помимо командных прошли и личные первенства.
Инкассаторские бригады и сотрудники служб безопасности соревновались в различных дисциплинах, в том числе в эстафете на специальных автомобилях с имитацией прокола колеса, стрельбой, возгоранием и оказанием первой медицинской помощи. Также прошли отдельные состязания в стрельбе, вождении спецавтомобиля, преодолении полосы препятствий, противопожарной подготовке, триатлоне.
В командном зачете среди инкассаторов лучшими стали сотрудники Центрально-Черноземного, Уральского и Волго-Вятского банков, а среди сотрудников службы безопасности представители Байкальского, Волго-Вятского и Юго-Западного банков. Лучшими стрелками Сбера стали сотрудники безопасности Владислав Чирков и Михаил Казанкин из Волго-Вятского банка, а также инкассатор Алексей Барков из Центрально-Черноземного банка.
Кроме спортивных соревнований в рамках мероприятия прошли семинары подразделений безопасности и Центра управления наличным денежным обращением Сбера.
«Мы считаем, что очень важно сверить часы, уточнить наши цели, поставить новые задачи и сфокусироваться на них. Забота о сохранности сбережений клиентов и ценностей банка – в приоритете для нас. Мошенники пытаются изыскать все новые способы для реализации своих преступных замыслов, но мы идем на полшага впереди», — отметил в беседе с журналистами Станислав Кузнецов.
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