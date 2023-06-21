СМИ: в России продолжаются разговоры о новом этапе приватизации
20:25 21.06.2023
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме особое внимание уделили теме приватизации. Об этом пишет «Эксперт».
Изначально дискуссию запустил глава ВТБ Андрей Костин, который посчитал перезапуск приватизации способом получить деньги на изменение экономической модели России в условиях новых санкций. К обсуждению темы подключился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На пресс-подходе перед пленарным заседанием в Госдуме он заявил, что в 1990-е собственность государства продавали ниже 3% от реальной стоимости. «Что вы собираетесь еще продавать? Промышленность вся продана», – заявил он.
По мнению членов других партий, хаос 1990-х годов допустили как раз коммунисты, которые не смогли удержать власть в своих руках, вопреки референдуму и воле граждан СССР, пишет «Эксперт». Тогда к власти пришел Михаил Горбачев и было подписано Беловежское соглашение.
Как сообщил во время заседания Госдумы лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, кроме приватизации важно привлекать и новые инвестиции. Он считает необходимым поблагодарить новых партнеров – страны и лидеров, которые не боятся направить свой инвестиционный потенциал в Россию. «Для правильных инвесторов дверь будет всегда открыта», – сказал он, добавив, что при этом никому ничего не собираются дарить.
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