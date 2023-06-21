Очередной пакет антироссийских санкций ЕС направлен против третьих стран и компаний
21:30 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основой одиннадцатого пакета санкций является комплекс мер по недопущению обхода ограничений через третьи страны, которые предложил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минэкономики ФРГ.
«Посредством этого пакета ЕС увеличивает набор средств для последовательных действий против обхода санкций», — говорится в нем. В заявлении приводятся слова Хабека, который назвал «неприемлемым» уклонение от ограничений. «Мы должны решительно бороться с этим. Поэтому в феврале я представил предложения, которые учитывают по основным пунктам принятый сегодня 11-й пакет», — утверждает министр.
«Ядром 11-го пакета является комплекс мер по недопущению обхода санкций через третьи страны. Предусматривается, что мы будем еще теснее работать с ними и вместе прилагать усилия для борьбы с уклонением», — говорится в заявлении Минэкономики ФРГ. Причем, как утверждает ведомство, теперь будут «возможны меры против отдельных компаний из третьих стран, а также экспортные ограничения против самих третьих стран». «Такие экспортные ограничения могут рассматриваться в отношении отдельных товаров, особенно критически важных, если все усилия будут безуспешны», — предупредили в германском министерстве.
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