ФРГ и Польша, согласно новым санкциям, больше не смогут получать нефть из РФ по «Дружбе»
22:20 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Еще одно важное нововведение 11-го пакета санкций касается запрета на импорт нефти. Больше не действует исключение касательно дальнейшего получения российской трубной нефти для Польши и Германии», — говорится в заявлении. «Тем самым юридически сейчас закрепляется то, что в Германии реализуется уже с начала года», — утверждают в ведомстве. По данным Минэкономики ФРГ, Германия с этого года больше не импортирует российскую нефть, в том числе по трубе.
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