ФРГ и Польша, согласно новым санкциям, больше не смогут получать нефть из РФ по «Дружбе»

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцатый пакет санкций против России прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минэкономики ФРГ.

«Еще одно важное нововведение 11-го пакета санкций касается запрета на импорт нефти. Больше не действует исключение касательно дальнейшего получения российской трубной нефти для Польши и Германии», — говорится в заявлении. «Тем самым юридически сейчас закрепляется то, что в Германии реализуется уже с начала года», — утверждают в ведомстве. По данным Минэкономики ФРГ, Германия с этого года больше не импортирует российскую нефть, в том числе по трубе.