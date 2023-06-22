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Швеция не получит от Турции «пропуска» в НАТО, пока не увидит конкретны шаги по борьбе с терроризмом

22:43 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Турции ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В противном случае Анкара не одобрит вступление в альянс этой страны, сообщил в среду спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала ТРТ.

«Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку», — сказал спикер турецкого парламента.

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