0
0
33
НОВОСТИ

Игорь Сечин: «Мы гарантируем надежность поставок в Монголию»

07:20 22.06.2023

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожав Занданшатар провели рабочую встречу. Они обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию. Еще одной темой переговоров стала модернизацию энергогенерирующих мощностей столицы Монголии Улан-Батора.
«Роснефть» работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года. В течение этого времени компания надежно обеспечивает Монголию топливом. В общей сложности она поставила в страну 13,7 млн т нефтепродуктов.
Стабильность ценообразования поставок стала одной из ключевых тем прошедших переговоров. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты.
Одной из ключевых тем встречи стал вопрос надежности и бесперебойности поставок. «Роснефть» и Монголия договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов.
В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне 2023 года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы.
Важную роль в обеспечении стабильности функционирования энергорынка является создание резервов. В связи с предстоящим плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», в ближайшие месяцы компания нарастит объемы экспорта топлива в Монголию.
В ходе встречи был отмечен значимый вклад Великого хурала Монголии в принятие в декабре 2022 года изменений в законодательство страны. Благодаря этим поправкам стали возможны поставки авиатоплива на топливно-заправочный комплекс нового современного аэропорта «Чингис Хан» в Улан-Баторе.
Игорь Сечин и Гомбожав Занданшатар отметили дружественный характер двусторонних отношений России и Монголии. «Монголия является нашим стратегическим партнером в области энергетики. Мы гарантируем надежность поставок в страну», – отметил Игорь Сечин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

07:40 22.06.2023
Мишустин проведет совещание по самолетостроению в Казани и посетит авиационный завод
0
33
07:30 22.06.2023
В Индии установили новый рекорд, более 150 тыс. человек одновременно занимались йогой
0
33
22:43 21.06.2023
Швеция не получит от Турции «пропуска» в НАТО, пока не увидит конкретны шаги по борьбе с терроризмом
0
501
22:20 21.06.2023
ФРГ и Польша, согласно новым санкциям, больше не смогут получать нефть из РФ по «Дружбе»
0
576
21:30 21.06.2023
Очередной пакет антироссийских санкций ЕС направлен против третьих стран и компаний
0
580
20:25 21.06.2023
СМИ: в России продолжаются разговоры о новом этапе приватизации
0
639
19:36 21.06.2023
Сбер подвел итоги Всероссийских соревнований инкассаторов и сотрудников службы безопасности
0
618
19:05 21.06.2023
В Париже взрывом, предположительно, газа разрушен целый дом
0
648
17:40 21.06.2023
Никакого сговора между РФ и Трампом не было — американский спецпрокурор Дарем
0
714
17:40 21.06.2023
Мэр Собянин: На платформе Московского инновационного кластера уже более 140 000 пользователей
0
730

Возврат к списку