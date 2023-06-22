Игорь Сечин: «Мы гарантируем надежность поставок в Монголию»

07:20

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожав Занданшатар провели рабочую встречу. Они обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества между двумя странами, включая вопросы поставок нефтепродуктов и нефти в Монголию. Еще одной темой переговоров стала модернизацию энергогенерирующих мощностей столицы Монголии Улан-Батора.

«Роснефть» работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года. В течение этого времени компания надежно обеспечивает Монголию топливом. В общей сложности она поставила в страну 13,7 млн т нефтепродуктов.

Стабильность ценообразования поставок стала одной из ключевых тем прошедших переговоров. Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по применению гибкого рыночного подхода в установлении цены на нефтепродукты.

Одной из ключевых тем встречи стал вопрос надежности и бесперебойности поставок. «Роснефть» и Монголия договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов.

В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне 2023 года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы.

Важную роль в обеспечении стабильности функционирования энергорынка является создание резервов. В связи с предстоящим плановым ремонтом Ангарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», в ближайшие месяцы компания нарастит объемы экспорта топлива в Монголию.

В ходе встречи был отмечен значимый вклад Великого хурала Монголии в принятие в декабре 2022 года изменений в законодательство страны. Благодаря этим поправкам стали возможны поставки авиатоплива на топливно-заправочный комплекс нового современного аэропорта «Чингис Хан» в Улан-Баторе.

Игорь Сечин и Гомбожав Занданшатар отметили дружественный характер двусторонних отношений России и Монголии. «Монголия является нашим стратегическим партнером в области энергетики. Мы гарантируем надежность поставок в страну», – отметил Игорь Сечин.