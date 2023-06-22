В Индии установили новый рекорд, более 150 тыс. человек одновременно занимались йогой

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый мировой рекорд по числу людей, одновременно занимающихся йогой в одном месте, был установлен в среду в индийском городе Сурат. Об этом сообщил в четверг госминистр внутренних дел штата Гуджарат, в котором находится Сурат, Харш Сангхави по итогам Международного дня йоги.



«Мероприятие Дня йоги в Сурате установило новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому собранию людей для занятий йогой в одном месте. В мероприятии приняли участие значительно больше 100 тыс. человек, что побило предыдущий рекорд», — сообщил Сангхави в эфире местных телеканалов.



По словам госминистра, представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что 153 тыс. человек одновременно приняли участие в занятиях «гимнастикой асан» в Сурате. Они были размещены на двух участках пересекающихся дорог общей протяженностью 10,5 км, где были созданы 135 секторов для более 1 тыс. человек каждый. В этих секторах размещались светодиодные экраны и инструкторы по йоге.



