В Индии установили новый рекорд, более 150 тыс. человек одновременно занимались йогой
07:30 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мероприятие Дня йоги в Сурате установило новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому собранию людей для занятий йогой в одном месте. В мероприятии приняли участие значительно больше 100 тыс. человек, что побило предыдущий рекорд», — сообщил Сангхави в эфире местных телеканалов.
По словам госминистра, представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что 153 тыс. человек одновременно приняли участие в занятиях «гимнастикой асан» в Сурате. Они были размещены на двух участках пересекающихся дорог общей протяженностью 10,5 км, где были созданы 135 секторов для более 1 тыс. человек каждый. В этих секторах размещались светодиодные экраны и инструкторы по йоге.
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