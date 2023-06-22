Мишустин проведет совещание по самолетостроению в Казани и посетит авиационный завод
07:40 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщила пресс-служба кабмина, председатель правительства посетит Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, проведет совещание по вопросам самолетостроения и встретится с работниками предприятия. Также в графике Мишустина запланирована встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.
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