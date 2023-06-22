Япония не смирилась и продолжает претендовать на Курилы - посольство РФ
08:10 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В России хорошо помнят, что в те годы императорская Япония была крайне милитаризована, Токио был верным союзником гитлеровской Германии и фашистской Италии. С итогами Второй мировой войны Япония не смирилась, продолжает их оспаривать, выдвигая незаконные, недопустимые территориальные притязания на Южные Курилы. Ради исторической правды, ради ее проекции на сегодняшний день нам как никогда необходимо помнить о подвиге подлинных героев той поры, чтить их память», — сказал он в ходе церемонии возложения цветов к могиле знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, которая состоялась на кладбище Тама в городе Футю (префектура Токио).
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