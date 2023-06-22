В КНР при взрыве в ресторане из-за утечки газа погибли более 30 человек

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 31 человек погиб, еще 7 получили ранения при взрыве в одном из ресторанов Нинся-Хуэйского автономного района на севере Китая. Причиной инцидента стала утечка газа, сообщило в четверг агентство Синьхуа.



По его сведениям, ЧП произошло на одной из улиц города Иньчуань (административный центр этого автономного района) в среду в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск). Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии.



На месте происшествия работает полиция. Ведется следствие.



