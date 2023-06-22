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ВСУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крымом — Сальдо

09:00 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом, использовав для удара, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет», — написал он в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что транспортное сообщение между областью и Крымом продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.

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