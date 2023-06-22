ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма, движение приостановлено — Аксенов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, пострадавших нет, движение приостановлено. Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — сообщил он.