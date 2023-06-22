Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
09:20 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчет миномета «Сани» российской группировки войск «Запад» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречное расчет 120-мм миномета „Сани“ под командованием ефрейтора Алексея Чернова уничтожил склад боеприпасов», — сказал он.
Кроме этого, по словам Зыбинского, расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка, Западное.
НОВОСТИ
- 09:05 22.06.2023
- ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма, движение приостановлено — Аксенов
- 09:00 22.06.2023
- ВСУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крымом — Сальдо
- 08:20 22.06.2023
- В КНР при взрыве в ресторане из-за утечки газа погибли более 30 человек
- 08:10 22.06.2023
- Япония не смирилась и продолжает претендовать на Курилы - посольство РФ
- 07:40 22.06.2023
- Мишустин проведет совещание по самолетостроению в Казани и посетит авиационный завод
- 07:30 22.06.2023
- В Индии установили новый рекорд, более 150 тыс. человек одновременно занимались йогой
- 07:20 22.06.2023
- Игорь Сечин: «Мы гарантируем надежность поставок в Монголию»
- 22:43 21.06.2023
- Швеция не получит от Турции «пропуска» в НАТО, пока не увидит конкретны шаги по борьбе с терроризмом
- 22:20 21.06.2023
- ФРГ и Польша, согласно новым санкциям, больше не смогут получать нефть из РФ по «Дружбе»
- 21:30 21.06.2023
- Очередной пакет антироссийских санкций ЕС направлен против третьих стран и компаний
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать