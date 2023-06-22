Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет миномета «Сани» российской группировки войск «Запад» уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС в четверг начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречное расчет 120-мм миномета „Сани“ под командованием ефрейтора Алексея Чернова уничтожил склад боеприпасов», — сказал он.

Кроме этого, по словам Зыбинского, расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два минометных расчета противника в районе населенных пунктов Кисловка, Западное.