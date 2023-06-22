Чиновникам Белого дома пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине

09:32 Источник: Lenta.ru

Высокопоставленные представители американской администрации оказались в неудобном положении из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Чиновникам пришлось объяснять, что слова главы государства не отражают официальной политики Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Представители органов власти США заявили, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора всего сутки спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина», — говорится в публикации.

По данным телеканала, после высказывания Байдена американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что его слова «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации».

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, комментируя инциденты с появлением китайских метеорологических зондов в небе над США в феврале 2023 года. Lenta.Ru