Запас кислорода на батискафе «Титан» иссякнет к 14:08 мск — Береговая охрана США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» иссякнет в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны США.

Как сообщалось ранее, аппарат, пропавший в районе крушения лайнера «Титаник», способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов. «Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на „Титане“ иссякнет в четверг в 07:08 по времени восточного побережья США», — сообщает NBC. При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что теоретически находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на более длительное время.

По данным телекомпании, район проведения поисково-спасательной операции в Атлантическом океане растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает территорию американского штата Коннектикут, площадь которого составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км. В операции принимают участие несколько кораблей, а также ряд автономных подводных аппаратов, призванных определить место нахождения батискафа.

Как пишет NBC, основные усилия сосредоточены в районе, где ранее с помощью гидролокационного оборудования были зарегистрированы шумы. При этом NBC со ссылкой на двух представителей Министерства внутренней безопасности (МВБ) США сообщало, что специалисты пришли к выводу, что эти шумы не были стуками, исходившими от глубоководного аппарата. Северо-восточное подразделение Береговой охраны США в свою очередь сообщило, что поиски в районе обнаружения шумов «дали негативный результат».

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера «Титаник». По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, связь пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения 18 июня. По информации телеканала Sky News, на борту «Титана» находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.