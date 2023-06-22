В Стокгольме переименовали остановку автобуса рядом с посольством РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти шведского региона Стокгольм, в котором расположена столица страны, переименовали в четверг расположенную рядом с посольством России автобусную остановку «Фюрверкарбаккен» («Фейерверковый холм») в «Площадь Свободной Украины». Год назад так же был назван небольшой парк по соседству с российским диппредставительством.

«Это станет четким сигналом, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину», — приводит телеканал Эс-вэ-тэ слова председателя правления региона Стокгольм Аиды Хаджиалич.

В мае прошлого года городские власти Стокгольма установили табличку «площадь Свободной Украины» в расположенном рядом с посольством России парке Мариебергспаркен.