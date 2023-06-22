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США ответственны за происходящее на Украине, именно им восстанавливать страну — посол РФ

10:20 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ответственны за происходящее на Украине, именно они должны восстанавливать страну. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос СМИ, посол России в США Анатолий Антонов.

Глава российской дипмиссии отметил, что американская администрация «в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине». «Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — констатировал Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства РФ.

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