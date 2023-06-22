На львовском кладбище раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ - NYT
10:32 22.06.2023 Источник: Газета.Ru
На Лычаковском кладбище во Львове для того, чтобы освободить место для захоронения убитых украинских военных, стали раскапывать старые безымянные могилы. Об этом сообщает газета New York Times.
Как сообщает издание, кладбище во Львове заполнялось в течение почти 15 месяцев «бесконечным потоком мертвых». Могильщики готовятся к увеличению числа убитых, поскольку бои во время украинского контрнаступления стали более интенсивными.
Масштабы потерь, пишет газета, ощущаются во многих украинских городах. Это отчетливо видно по растущему количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей Украине. Газета.Ru
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