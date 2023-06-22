В Мелитополе прозвучали взрывы, сработала система ПВО
11:00 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система ПВО сработала в четверг в Мелитополе, в городе были слышны взрывы. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.
«В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Информация уточняется», — проинформировали в оперативных службах.
Ранее о серии взрывов в городе сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «По предварительным данным, успешно отработала ПВО», — написал он в своем телеграм-канале.
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