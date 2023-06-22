Санкции против Китая в случае войны с Тайванем обойдутся экономике мира в $3 трлн — СМИ
11:05 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери мировой экономики из-за полномасштабных санкций против Китая в случае военного конфликта с Тайванем достигнут около $3 трлн. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.
Аналитики Atlantic Council и Rhodium Group, мнение которых приводит издание, среди ключевых факторов роста напряженности и возможной эскалации называют обострение геополитического противостояния между США и Китаем, размывание статус-кво в Тайваньском проливе, а также предстоящие в январе следующего года выборы главы администрации Тайваня.
Как подчеркивает газета, ущерб для глобальной экономики будет намного выше по сравнению с теми потерями, которые она понесла от санкций в отношении России из-за кризиса на Украине, так как экономика Китая в десять раз больше российской.
НОВОСТИ
- 12:20 22.06.2023
- Условия мирного соглашения должны учитывать интересы и Москвы, и Киева — Лула да Силва
- 12:05 22.06.2023
- РФ сообщила партнерам в ЮАР, что считает неуместным участие в саммите БРИКС Макрона
- 12:00 22.06.2023
- ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ
- 11:32 22.06.2023
- Пашинян благодарен Путину и Мишустину за расширение пункта пропуска «Верхний Ларс»
- 11:20 22.06.2023
- На мосту в Херсонщине после удара ВСУ нашли осколки с французской маркировкой
- 11:05 22.06.2023
- Мэр Москвы Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц
- 11:00 22.06.2023
- В Мелитополе прозвучали взрывы, сработала система ПВО
- 10:53 22.06.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО
- 10:32 22.06.2023
- На львовском кладбище раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ - NYT
- 10:20 22.06.2023
- США ответственны за происходящее на Украине, именно им восстанавливать страну — посол РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать