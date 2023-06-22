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НОВОСТИ

Санкции против Китая в случае войны с Тайванем обойдутся экономике мира в $3 трлн — СМИ

11:05 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери мировой экономики из-за полномасштабных санкций против Китая в случае военного конфликта с Тайванем достигнут около $3 трлн. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.

Аналитики Atlantic Council и Rhodium Group, мнение которых приводит издание, среди ключевых факторов роста напряженности и возможной эскалации называют обострение геополитического противостояния между США и Китаем, размывание статус-кво в Тайваньском проливе, а также предстоящие в январе следующего года выборы главы администрации Тайваня.

Как подчеркивает газета, ущерб для глобальной экономики будет намного выше по сравнению с теми потерями, которые она понесла от санкций в отношении России из-за кризиса на Украине, так как экономика Китая в десять раз больше российской.

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