На мосту в Херсонщине после удара ВСУ нашли осколки с французской маркировкой
11:20 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осколки с французской маркировкой найдены на месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области, по предварительным данным, ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, передает корр. ТАСС.
Как сообщил ТАСС представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил), следователи приступили к работе на месте.
Глава республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ в четверг ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, пострадавших нет, движение транспорта приостановлено.
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