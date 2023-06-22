Пашинян благодарен Путину и Мишустину за расширение пункта пропуска «Верхний Ларс»
11:32 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабмина поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина за значительное увеличение пропускной способности КПП «Верхний Ларс». Заседание правительства транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.
«Этот вопрос всегда был в повестке моих дискуссий с президентом Российской Федерации и главой правительства Российской Федерации. Хотел бы поблагодарить президента Путина и председателя правительства Мишустина за их последовательную работу в этом вопросе», — отметил он.
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