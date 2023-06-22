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НОВОСТИ

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ

12:00 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался», — сообщили в ЦОС.

«Террористы задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях», — добавили в ЦОС.

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