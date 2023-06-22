Условия мирного соглашения должны учитывать интересы и Москвы, и Киева — Лула да Силва

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только Россия и Украина знают, что нужно для того, чтобы достичь мира. Такое мнение в четверг выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мирное соглашение — это не сдача Украины, две вовлеченные стороны должны что-то получить. Только русские и украинцы знают, что нужно для того, чтобы достичь мира», — сказал он на пресс-конференции в Риме.