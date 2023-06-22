РФ сообщила партнерам в ЮАР, что считает неуместным участие в саммите БРИКС Макрона
12:05 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия донесла до партнеров в Южно-Африканской Республике (ЮАР), что считает неуместным участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС — это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач. И понятно, что с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна», — сказал замминистра.
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