Заморозка конфликта на Украине не принесет мира, считает Шольц

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир на Украине не последует за простой заморозкой конфликта, он должен основываться на Уставе ООН. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге.

«Простая заморозка конфликта не принесет мира», — сказал глава кабмина ФРГ. Мир не должен противоречить принципам Устава ООН, добавил Шольц. По его словам, он дал это понять китайской стороне в ходе недавних межправительственных консультаций.

«Я призвал Китай использовать в соответствии с этим свое влияние [на Россию]», — добавил канцлер.