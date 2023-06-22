Сбер при помощи искусственного интеллекта помогает бизнесу прогнозировать спрос
12:58 22.06.2023
Сбер Бизнес Софт по заказу Группы компаний «Абрау-Дюрсо» разработал инновационную модель прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта (ИИ). Алгоритм предсказывает спрос на продукцию компании с высокой точностью благодаря глубокому анализу ретроспективных данных и дополнительных параметров, что позволяет бизнесу оптимизировать свои процессы и точно рассчитывать загруженность производства, планировать объем поставок сырья, оптимизировать логистику и снижать издержки.
Основной задачей, поставленной «Абрау-Дюрсо» перед разработчиками, было создание системы более точного прогнозирования продаж при годовом бизнес-планировании, а также краткосрочного планирования на 10 недель для понимания конкретного цикла производства. Использование ИИ позволило компании перейти от базовых инструментов прогнозирования к более продвинутому подходу, который позволяет учесть все факторы и составить комплексную картину ожидаемого спроса на продукцию.
Реализованный Сбер Бизнес Софт проект – часть комплексной стратегии «Абрау-Дюрсо» по внедрению технологий ИИ для прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса в целом. На первом этапе реализована предиктивная аналитика спроса для выделенной товарной группы на основании внутренних данных компании.
В рамках второго этапа предполагается построение дополнительных моделей, в покрытие которых войдет весь ассортимент компании. На третьем этапе планируется увеличить количество используемых при прогнозе факторов: модель будет учитывать агрегированные и обезличенные данные по поведению покупателей, сведения о динамике рынка в целом и другие параметры.
Сервис по прогнозированию спроса – один из продуктов Сбер Бизнес Софт для ретейлеров и производителей. Он позволяет в несколько раз уменьшить ошибку при прогнозировании и существенно снизить издержки хранения и списания испорченных товаров, повысить выручку бизнеса и оборачиваемость капитала, а также грамотно провести бизнес-планирование. Решение интегрируется с системами компаний и бесшовно встраивается в их бизнес-циклы.
«Мы высоко оцениваем сотрудничество с нашим партнером – Группой компаний «Абрау-Дюрсо», – рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Вместе мы разработали действительно уникальный продукт, который позволит компании вдвое улучшить качество прогнозирования спроса на свою продукцию. Замечательно, что передовые компании применяют технологии ИИ, понимая, что в перспективе это станет стандартом успешного ведения бизнеса. Мы видим большой потенциал в применении такого класса решений на производстве и в ретейле».
«Приняв решение начать работу по построению прогнозных моделей, основным претендентом на реализацию этого проекта мы видели именно Сбер Бизнес Софт – одну из ключевых ИТ-компаний по созданию сервисов на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности предприятий, – отметил IT-директор ГК «Абрау-Дюрсо» Сергей Усик. – По результатам конкурсного отбора наши партнеры предложили лучшие условия, при этом продемонстрировав глубокую экспертизу и сильную мотивацию. Итогами первого этапа реализации проекта совместно со Сбер Бизнес Софт мы чрезвычайно довольны – они превзошли наши ожидания».
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