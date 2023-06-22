Резерв ВСУ не исчерпан, российские командиры должны исходить из реалий — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервы украинских вооруженных сил (ВСУ) не исчерпаны, поэтому российские командиры при построении боевой работы должны исходить из реалий, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

«Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий», — сказал глава государства.