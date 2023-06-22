ВСУ понесли потери и снизили активность, противник занимается перегруппировкой — Шойгу

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», — сказал Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.