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ВСУ понесли потери и снизили активность, противник занимается перегруппировкой — Шойгу

13:05 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», — сказал Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

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