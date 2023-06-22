Песков назвал ложью слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной ложью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть», — указал он.