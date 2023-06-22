В России набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев — Шойгу
13:32 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В России идет активное формирование резервов, набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев. Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«У нас идет активное формирование резервов, как по технике, так и по личному составу. На сегодняшний день набрано 114 тысяч человек по прямому контракту, плюс 52 тысячи — это добровольцы», — сказал Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
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