Рябков не исключил, что США ведут с Ираном тайные переговоры о возобновлении СВПД
14:00 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что между Вашингтоном и Тегераном в результате тайных переговоров может быть достигнута некая договоренность по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такую точку зрения он выразил в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
«Все тайное когда-нибудь станет явным. Это очевидно. Мы в прошлом сталкивались с ситуациями, когда США и Иран проводили опосредованные контакты в закрытом режиме. Нельзя исключать, что подобные контакты имеют место и сейчас», — заметил замглавы российского дипведомства.
«Для нас главное, чтобы США вернулись к полному выполнению резолюцию 2231. <…> Если сейчас будет достигнута некая договоренность, но при этом восстановления СВПД — в том виде, как он был заключен в 2015 году и одобрен резолюцией 2231, — не произойдет, это будет означать, что грубое нарушение Вашингтоном данной резолюции сохранится. И мы соответствующие выводы из происходящего тоже сделаем», — указал Рябков.
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