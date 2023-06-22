0
0
160
НОВОСТИ

Глава ЕК считает, что прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает «влиянию РФ и Китая»

14:12 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что прием Украины и балканских государств в ЕС предотвратит распространение влияния России и Китая.

«Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион (Украина и Балканы — прим. ТАСС) не будет частью ЕС. В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим? <…> Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема. Невозможно, чтобы Украина и балканские государства не стали членами ЕС», — сказала она в интервью, опубликованном в четверг в ряде европейских газет, включая итальянскую Corriere della Sera. Она также полагает, что Россия «должна сделать шаг назад, потому что ЕС хочет мира и добрых отношений».

Фон дер Ляйен сказала, что «потрясена» темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество. Она также напомнила, что в октябре Еврокомиссия представит письменную оценку по достигнутым результатам и «это определит дальнейшие шаги».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:18 22.06.2023
Клиентам Сбера вернули миллиард бонусов СберСпасибо по потребительским кредитам
0
32
15:12 22.06.2023
ЕС надеется в будущем найти механизм против обхода антироссийских санкций — Штайнмайер
0
61
15:00 22.06.2023
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
0
89
14:32 22.06.2023
В Харьковской области произошла серия мощных взрывов
0
154
14:00 22.06.2023
Рябков не исключил, что США ведут с Ираном тайные переговоры о возобновлении СВПД
0
176
13:32 22.06.2023
В России набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев — Шойгу
0
186
13:20 22.06.2023
Песков назвал ложью слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС
0
192
13:05 22.06.2023
ВСУ понесли потери и снизили активность, противник занимается перегруппировкой — Шойгу
0
200
13:00 22.06.2023
Резерв ВСУ не исчерпан, российские командиры должны исходить из реалий — Путин
0
214
12:58 22.06.2023
Сбер при помощи искусственного интеллекта помогает бизнесу прогнозировать спрос
0
207

Возврат к списку