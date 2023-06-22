Глава ЕК считает, что прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает «влиянию РФ и Китая»
14:12 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что прием Украины и балканских государств в ЕС предотвратит распространение влияния России и Китая.
«Можно ли представить, что через 20-30 лет этот регион (Украина и Балканы — прим. ТАСС) не будет частью ЕС. В этом случае он попадет под российское и китайское влияние, и мы этого хотим? <…> Этот регион должен входить в ЕС, иначе у нас будет проблема. Невозможно, чтобы Украина и балканские государства не стали членами ЕС», — сказала она в интервью, опубликованном в четверг в ряде европейских газет, включая итальянскую Corriere della Sera. Она также полагает, что Россия «должна сделать шаг назад, потому что ЕС хочет мира и добрых отношений».
Фон дер Ляйен сказала, что «потрясена» темпами и прогрессом Киева в процессе осуществления реформ, необходимых для соответствия критериям приема в сообщество. Она также напомнила, что в октябре Еврокомиссия представит письменную оценку по достигнутым результатам и «это определит дальнейшие шаги».
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