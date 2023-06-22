В Харьковской области произошла серия мощных взрывов
14:32 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия мощных взрывов произошла днем в Харьковской области, сообщило украинское издание Klymenko Time.
По его данным, взрывы произошли в Купянском районе области.
В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
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