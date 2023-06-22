МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
15:00 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Голосование по этому вопросу прошло в четверг на сессии МОК.
В голосовании приняли участие 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек, один проголосовал против.
НОВОСТИ
- 15:18 22.06.2023
- Клиентам Сбера вернули миллиард бонусов СберСпасибо по потребительским кредитам
- 15:12 22.06.2023
- ЕС надеется в будущем найти механизм против обхода антироссийских санкций — Штайнмайер
- 14:32 22.06.2023
- В Харьковской области произошла серия мощных взрывов
- 14:12 22.06.2023
- Глава ЕК считает, что прием стран Балкан и Украины в ЕС помешает «влиянию РФ и Китая»
- 14:00 22.06.2023
- Рябков не исключил, что США ведут с Ираном тайные переговоры о возобновлении СВПД
- 13:32 22.06.2023
- В России набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев — Шойгу
- 13:20 22.06.2023
- Песков назвал ложью слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС
- 13:05 22.06.2023
- ВСУ понесли потери и снизили активность, противник занимается перегруппировкой — Шойгу
- 13:00 22.06.2023
- Резерв ВСУ не исчерпан, российские командиры должны исходить из реалий — Путин
- 12:58 22.06.2023
- Сбер при помощи искусственного интеллекта помогает бизнесу прогнозировать спрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать