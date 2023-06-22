МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Голосование по этому вопросу прошло в четверг на сессии МОК.

В голосовании приняли участие 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек, один проголосовал против.