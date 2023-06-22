ЕС надеется в будущем найти механизм против обхода антироссийских санкций — Штайнмайер

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что в будущем будут разработаны механизмы против обхода санкций, введенных западными странами в отношении России. Об этом заявил в Бишкеке президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров с главой киргизского государства Садыром Жапаровым.

«У нас есть ожидания, что в тесном сотрудничестве с компетентным ведомствами ЕС будут найдены возможности для того, чтобы избежать обхода санкций, и мы надеемся, что в будущем этого удастся добиться», — сказал Штайнмайер.

Он признал, что сделать это будет непросто с учетом условий деятельности Евразийского экономического союза. «Мы знаем, что для стран в Евразийском экономическом союзе сложно отслеживать транспортировку и перевозку товаров и грузов», — сказал президент Германии.