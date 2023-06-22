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Запад максимально давит на Киев, чтобы он воевал до последнего украинца — Песков

15:32 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада оказывают экстраординарное давление на киевские власти, чтобы они продолжали воевать до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — сказал представитель Кремля. Таким образом Песков ответил на вопрос, приближают ли неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления начало переговоров.

При этом пресс-секретарь президента не стал говорить о самих неудачах ВСУ на фронте. «О неудачах все-таки должны говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб», — пояснил он.

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