Запад максимально давит на Киев, чтобы он воевал до последнего украинца — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада оказывают экстраординарное давление на киевские власти, чтобы они продолжали воевать до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — сказал представитель Кремля. Таким образом Песков ответил на вопрос, приближают ли неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления начало переговоров.

При этом пресс-секретарь президента не стал говорить о самих неудачах ВСУ на фронте. «О неудачах все-таки должны говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб», — пояснил он.