ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 западного производства — Шойгу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска с начала контрнаступления ВСУ уничтожили 246 украинских танков, из которых 13 поставлены Киеву западными странами. Об этом в четверг заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Из 246 уничтоженных ВС РФ украинских танков 13 являются западными. Всего Западом был поставлен 81 танк — из них 13 было уничтожено. Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП „Брэдли“ уничтожено 18», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.