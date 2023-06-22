Катар будет наращивать сотрудничество и координацию с Россией — премьер-министр
16:12 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Катара намерены укреплять сотрудничество и координацию с Россией в вопросах, представляющих взаимный интерес. Об этом в четверг заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«Сегодня я прибыл к вам с посланием от Его Высочества эмира Катара [Тамима бен Хамада Аль Тани], которое касается дальнейших шагов по наращиванию двухстороннего сотрудничества и координации», — сказал премьер-министр Катара на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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