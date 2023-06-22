Байден в панике после заявлений Путина об уничтожении техники НАТО — Скотт Риттер
16:32 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден находится в состоянии паники после заявлений президента РФ Владимира Путина об уничтожении Вооруженными силами РФ военной техники Североатлантического альянса в ходе украинского контрнаступления. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в ночь на пятницу в эфире YouTube-канала Judging Freedom («Джаджинг фридом»).
«Путин заявил, что Россия уничтожает все, что НАТО передала Украине. Посмотрите на Байдена: он [теперь] не может посмотреть в глаза тем, кто его поддерживает, без того, чтобы не впасть в панику», — утверждал он. Риттер считает, что среди американской военно-политической элиты после данных высказываний российского лидера распространяется страх. «Посмотрите на недовольство [бывшего командующего силами США в Европе Бена] Ходжеса, на [экс-главу Центрального разведывательного управления США Дэвида] Петреуса, который похож на испуганного оленя, выскочившего перед автомобилем, как он врет всем вокруг. Посмотрите на [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана, на [американского] госсекретаря [Энтони] Блинкена: они бегут в ужасе», — отметил экс-разведчик.
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