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Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

16:10 22.06.2023

В День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали ветераны, представители организации «Молодежь Москвы» и члены городских общественных волонтерских организаций. Военнослужащие Преображенского полка вынесли три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки установили перед Вечным огнем. Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших в боях за Родину солдат. По словам Сергея , 22 июня 1941 года — скорбная дата в истории нашего государства. «В этот день в каждый дом, в каждую семью вошла война — священная война за свободу и независимость Родины. Впереди было почти четыре года тяжелейших сражений и неимоверных испытаний. Впереди была Великая Победа, завоёванная огромной ценой. Мы склоняем головы перед памятью погибших в битве с фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений. Восхищаемся героизмом и стойкостью фронтовиков и тружеников тыла»,- отметил мэр у себя в Telegram-канале.

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