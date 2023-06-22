Строительство детсада на 300 мест начинается в составе ЖК Holland park в Покровском-Стрешнево

16:15

В Москве, в жилищного комплексе Holland park в районе Покровское-Стрешнево стратует строительство детского сада на 300 мест. Как отмечают в департаменте градостроительной политики столицы, площадь детского сада составит 6,5 тыс. кв м. "Помимо 12 групповых для детей предусмотрены: бассейн, медицинский блок, многофункциональный музыкальный зал, кабинет для развивающих занятий и физкультурный зал", - отмечает глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на территории детсада спроектированы детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивная площадка и хозяйственно-бытовые площадки. Также в квартале предусмотрено дошкольное учреждение на 150 воспитанников, две школы по 850 мест каждая и подземный паркинг.

В нынешнем году также планируют начать строительство общеобразовательной школы на 850 мест по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 71/14. Ожидаемый срок ввода детского сада и школы, входящих в первую очередь застройки - III квартал 2025 года.