Из 70 млрд «помощи ЕС Украине» Киев получил не более 44 млрд евро — ЕК

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Из 70 млрд «помощи ЕС Украине и украинцам» 17 млрд были распределены между странами ЕС в качестве «мер поддержки для украинских беженцев», а 9 млрд евро Украине еще только предстоит получить. Об этом в четверг официально сообщила Еврокомиссия в заявлении о параметрах помощи Киеву.

«С начала российской агрессивной войны против Украины ЕС, его страны члены и финансовые институты предоставили около 53 млрд евро финансовой, гуманитарной, экстренной бюджетной и военной помощи Украине. Общий объем помощи Украине и украинцам вместе с ресурсами, выделенными странам — членам [Евросоюза], чтобы удовлетворить потребности украинских беженцев, бегущих от войны, составил 70 млрд евро», — сообщила Еврокомиссия. Таким образом, в странах Евросоюза остались 17 млрд евро.

При этом из заявленных 53 млрд, предназначенных собственно Киеву, по меньшей мере 9 млрд евро еще не выплачены.